Трамп: Путин до сих пор требует от Украины отказа от Донбасса

Дональд Трамп. Фото: Hindustan Times

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора заявил, что российский диктатор Владимир Путин до сих пор требует от Украины отказа от контроля над Донбассом. По словам американского лидера, окончательное решение принадлежит Киеву, однако позиция Москвы остается неизменной.

Об этом сообщает Bloomberg.

Позиция Путина по Донбассу

Источники издания утверждают, что во время телефонного разговора Дональд Трамп поделился с украинской стороной содержанием позиции Кремля. Он подчеркнул, что Москва не отказалась от своего главного требования — заставить Киев уступить территорию Донбасса.

Хотя решение о том, что делать с территорией, принадлежит Украине, Путин по-прежнему хочет, чтобы Киев отказался от контроля над всей территорией Донбасса, отметил источник Bloomberg.

Трамп подчеркнул, что предстоящие переговоры будут сложными, ведь требования Кремля не изменились с начала полномасштабной войны. Он добавил, что именно Киев имеет окончательное слово в определении своей территориальной целостности.

Напомним, что лидеры ведущих европейских государств после телефонного разговора с Трампом и Зеленским подтвердили свою твердую поддержку Украины.

Ранее мы также информировали, что Зеленский отреагировал на это заявление, поблагодарив союзников за помощь. Он отметил, что поддержка партнеров является чрезвычайно важной в борьбе Украины за свободу и безопасность.