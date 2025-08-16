ЄС підтвердив підтримку України після розмови з Трампом

Саміт G7. Фото: Council on Foreign Relations

Лідери європейських країн після телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським підтвердили непохитну підтримку України. В опублікованій заяві вони наголосили, що готові працювати над тристороннім самітом за підтримки Європи та посилювати тиск на Росію, доки не буде досягнуто справедливого миру.

Про це повідомляється у заяві, опублікованій на сайті Ради ЄС.

Спільна заява європейських лідерів

У документі, підписаному президентом Франції Емманюелем Макроном, прем’єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, президентом Фінляндії Александером Стуббом, прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, президентом Португалії Марселу Ребелу де Соуза, а також президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, зазначається, що Трамп прозвітував союзникам про зустріч із Путіним на Алясці.

"Лідери привітали зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, припинення агресивної війни Росії та досягнення справедливого та тривалого миру", — йдеться у заяві.

Учасники підкреслили, що Україна повинна отримати незмінні гарантії безпеки, зокрема й від США, та мати право на повну співпрацю з партнерами без будь-якого "вето" з боку Росії. Також наголошено, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою.

"Україна може розраховувати на нашу непохитну солідарність у нашій роботі над досягненням миру, який захищатиме життєво важливі інтереси безпеки України та Європи", — підкреслили європейські лідери.

Окрім цього, у заяві наголошується, що санкційний та економічний тиск на Росію буде збережено і навіть посилено доти, доки не буде досягнуто стійкого й справедливого миру. Лідери також висловили готовність підтримати майбутній тристоронній саміт за участю України, США та Росії.

Нагадаємо, що як одну з можливих гарантій безпеки для України американська сторона нібито запропонувала варіант, погоджений із Путіним, який за змістом нагадує статтю 5 Північноатлантичного договору.

Раніше ми також інформували, що донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога, Меган Моббс, виступила із різкою критикою організаторів зустрічі Путіна на Алясці 15 серпня.