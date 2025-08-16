Відео
Головна Новини дня Донька Келлога розкритикувала червону доріжку для Путіна

Донька Келлога розкритикувала червону доріжку для Путіна

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2025 12:55
Червона доріжка для Путіна - що сказала дочка Келлога - хто розкритикував
Володимир Путін та Дональд Трамп на червоній доріжці. Фото: Білий дім

Донька спецпредставника президента США з питань України Кіта Келлога Меган Моббс закликала покарати тих, хто організував американських солдатів для зустрічі російського диктатора Володимира Путіна на Алясці 15 серпня. Зокрема, йдеться про розстелену йому червону доріжку.

Про це вона написала в соцмережі "Х".

допис Моббс
Допис Меган Моббс. Фото: скриншот

Моббс закликала покарати винних

Моббс наголосила, що американські військові у формі не мали б розстилати червону доріжку для диктатора РФ.

"Американських солдатів у формі не слід було використовувати для розстелення червоної доріжки для одного з наших головних супротивників. Крапка. Жахливе рішення, і той, хто його прийняв, має нести наслідки", — йдеться у дописі.

Нагадаємо, попри те, що Путін є офіційним військовим злочинцем за визначенням Міжнародного кримінального суду, президент США Дональд Трамп при зустрічі надав йому почесний караул та червону доріжку.

Сам лідер США був дуже радий бачити російського диктатора. Трамп плескав в долоні, посміхався і з задоволенням тиснув руку вбивці українців.

Також ми писали, що журналісти США настирливо питали Путіна про вбивства українців. Той удавав, що нічого не чув, а потім щось кричав у відповідь. 

Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
