Красная дорожка для Путина - что сказала дочь Кэллога - кто раскритиковал

Дочь Келлога раскритиковала красную дорожку для Путина
Дочь спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога Меган Моббс призвала наказать тех, кто организовал американских солдат для встречи российского диктатора Владимира Путина на Аляске 15 августа. В частности, речь идет о расстеленной ему красной дорожке.
Об этом она написала в соцсети "Х".
Моббс призвала наказать виновных
Моббс подчеркнула, что американские военные в форме не должны были бы расстилать красную дорожку для диктатора РФ.
"Американских солдат в форме не следовало использовать для расстилания красной дорожки для одного из наших главных противников. Точка. Ужасное решение, и тот, кто его принял, должен нести последствия", — говорится в заметке.
Напомним, несмотря на то, что Путин является официальным военным преступником по определению Международного уголовного суда, президент США Дональд Трамп при встрече предоставил ему почетный караул и красную дорожку.
Сам лидер США был очень рад видеть российского диктатора. Трамп хлопал в ладоши, улыбался и с удовольствием пожимал руку убийце украинцев.
Также мы писали, что журналисты США назойливо спрашивали Путина об убийствах украинцев. Тот делал вид, что ничего не слышал, а потом что-то кричал в ответ.
