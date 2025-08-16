Красная дорожка для Путина - что сказала дочь Кэллога - кто раскритиковал

Владимир Путин и Дональд Трамп на красной дорожке. Фото: Белый дом

Дочь спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога Меган Моббс призвала наказать тех, кто организовал американских солдат для встречи российского диктатора Владимира Путина на Аляске 15 августа. В частности, речь идет о расстеленной ему красной дорожке.

Об этом она написала в соцсети "Х".

Сообщение Меган Моббс. Фото: скриншот

Моббс призвала наказать виновных

Моббс подчеркнула, что американские военные в форме не должны были бы расстилать красную дорожку для диктатора РФ.

"Американских солдат в форме не следовало использовать для расстилания красной дорожки для одного из наших главных противников. Точка. Ужасное решение, и тот, кто его принял, должен нести последствия", — говорится в заметке.

Напомним, несмотря на то, что Путин является официальным военным преступником по определению Международного уголовного суда, президент США Дональд Трамп при встрече предоставил ему почетный караул и красную дорожку.

Сам лидер США был очень рад видеть российского диктатора. Трамп хлопал в ладоши, улыбался и с удовольствием пожимал руку убийце украинцев.

Также мы писали, что журналисты США назойливо спрашивали Путина об убийствах украинцев. Тот делал вид, что ничего не слышал, а потом что-то кричал в ответ.