Главная Новости дня Украина должна иметь гарантии безопасности — заявление ЕС

Украина должна иметь гарантии безопасности — заявление ЕС

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 13:48
ЕС подтвердил поддержку Украины после разговора с Трампом
Саммит G7. Фото: Council on Foreign Relations

Лидеры европейских стран после телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердили непоколебимую поддержку Украины. В опубликованном заявлении они отметили, что готовы работать над трехсторонним саммитом при поддержке Европы и усиливать давление на Россию, пока не будет достигнут справедливый мир.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

Читайте также:

Совместное заявление европейских лидеров

В документе, подписанном президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, канцлером Германии Фридрихом Мерцом, премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Финляндии Александером Стуббом, премьер-министром Польши Дональдомпремьер-министром Польши Дональдом Туском, президентом Португалии Марселу Ребелу де Соуза, а также президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, отмечается, что Трамп отчитался союзникам о встрече с Путиным на Аляске.

"Лидеры приветствовали усилия президента Трампа, направленные на прекращение убийств в Украине, прекращение агрессивной войны России и достижения справедливого и прочного мира", — говорится в заявлении.

Участники подчеркнули, что Украина должна получить неизменные гарантии безопасности, в том числе и от США, и иметь право на полное сотрудничество с партнерами без какого-либо "вето" со стороны России. Также отмечено, что международные границы не могут меняться силой.

"Украина может рассчитывать на нашу непоколебимую солидарность в нашей работе над достижением мира, который будет защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы", — подчеркнули европейские лидеры.

Кроме этого, в заявлении отмечается, что санкционное и экономическое давление на Россию будет сохранено и даже усилено до тех пор, пока не будет достигнут устойчивый и справедливый мир. Лидеры также выразили готовность поддержать предстоящий трехсторонний саммит с участием Украины, США и России.

Напомним, что в качестве одной из возможных гарантий безопасности для Украины американская сторона якобы предложила вариант, согласованный с Путиным, который по содержанию напоминает статью 5 Североатлантического договора.

Ранее мы также информировали, что дочь спецпредставителя президента США по вопросам Украины Кита Келлога, Меган Моббс, выступила с резкой критикой организаторов встречи Путина на Аляске 15 августа.

Владимир Зеленский Дональд Трамп Украина Европа ЕС Россия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
