Президентка Молдови Мая Санду. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Молдова може раніше стати членом Європейського Союзу, чим Україна. Країні можуть надати великий крок вперед у прагненні напередодні парламентських виборів.

Про це повідомляє Politico.

Реклама

Читайте також:

Членство в ЄС

Джерела видання повідомили, що європейські країни можуть проголосувати за відкриття першого переговорного кластера для Молдови на початку вересня.

Це могло б значно посилити позиції президентки Маї Санду, чия партія веде виборчу кампанію з проєвропейським курсом, протистоячи активним спробам Росії спрямувати голоси на свій бік.

"Потрібно знайти спосіб відкрити перший кластер. Це було б сигналом для Росії. Це позбавило б аргументів на користь наративу росіян, який стверджує, що немає жодного прогресу на шляху до членства в ЄС", — наголосив консервативний законодавець ЄС, який очолює Комітет асоціації ЄС-Молдова в Європейському парламенті Зігфрід Муресан.

Водночас український дипломат зауважив, що існує небезпека таким рішенням послати неправильний сигнал Україні.

"У той час, коли на Алясці обговорюється майбутній мир, нам потрібно максимально підтримувати перспективу членства в ЄС", — зазначив він.

Речник Єврокомісії заявив, що Молдова та Україна здійснили реформи, аби стати членами ЄС. Вони виконали всі потрібні кроки для відкриття першого переговорного кластера. Однак для Києва проблема полягає в тому, що заявку блокує премʼєр Угорщини Віктор Орбан.

Що з Україною

Дипломат ЄС заявив, що Україні планують показати просування її кандидатури до ЄС, навіть якщо не буде відкрито переговорного кластера. Києву хочуть надати доступ до програми Horizon Europe або студентського обміну Erasmus.

"Ми можемо зробити багато речей, щоб наблизити Україну до Європи іншими способами, ніж формальна процедура переговорів. Головне — продовжувати рухатися вперед і чітко дати зрозуміти, що опір Угорщини не вважається легітимним, і що справжнім "пряником" є кінець процесу", — додав він.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто звинуватив ЄС у спробах повалення урядів трьох країн.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав роль ЄС у завершенні великої війни в Україні.