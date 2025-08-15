Президент Молдовы Майя Санду. Фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Молдова может раньше стать членом Европейского Союза, чем Украина. Стране могут предоставить большой шаг вперед в стремлении накануне парламентских выборов.

Об этом сообщает Politico.

Источники издания сообщили, что европейские страны могут проголосовать за открытие первого переговорного кластера для Молдовы в начале сентября.

Это могло бы значительно усилить позиции президента Майи Санду, чья партия ведет избирательную кампанию с проевропейским курсом, противостоя активным попыткам России направить голоса на свою сторону.

"Нужно найти способ открыть первый кластер. Это было бы сигналом для России. Это лишило бы аргументов в пользу нарратива россиян, который утверждает, что нет никакого прогресса на пути к членству в ЕС", — подчеркнул консервативный законодатель ЕС, возглавляющий Комитет ассоциации ЕС-Молдова в Европейском парламенте Зигфрид Муресан.

В то же время украинский дипломат отметил, что существует опасность таким решением послать неправильный сигнал Украине.

"В то время, когда на Аляске обсуждается будущий мир, нам нужно максимально поддерживать перспективу членства в ЕС", — отметил он.

Представитель Еврокомиссии заявил, что Молдова и Украина осуществили реформы, чтобы стать членами ЕС. Они выполнили все необходимые шаги для открытия первого переговорного кластера. Однако для Киева проблема заключается в том, что заявку блокирует премьер Венгрии Виктор Орбан.

Что с Украиной

Дипломат ЕС заявил, что Украине планируют показать продвижение ее кандидатуры в ЕС, даже если не будет открыт переговорный кластер. Киеву хотят предоставить доступ к программе Horizon Europe или студенческого обмена Erasmus.

"Мы можем сделать много вещей, чтобы приблизить Украину к Европе другими способами, чем формальная процедура переговоров. Главное — продолжать двигаться вперед и четко дать понять, что сопротивление Венгрии не считается легитимным, и что настоящим "пряником" является конец процесса", — добавил он.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто обвинил ЕС в попытках свержения правительств трех стран.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал роль ЕС в завершении большой войны в Украине.