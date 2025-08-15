Відео
Головна Новини дня В Угорщині звинуватили ЄС в намірах скинути уряди трьох країн

В Угорщині звинуватили ЄС в намірах скинути уряди трьох країн

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 09:24
Сійярто звинуватив ЄС у спробах повалити уряди трьох країн
Петер Сійярто. Фото: x.com/FM_Szijjarto

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Європейський Союз у спробах скинути уряди трьох країн. За його словами, йдеться про Угорщину, Словаччину та Сербію.

Про це Петер Сійярто написав у Facebook.

Читайте також:

Що заявив Сійярто

Глава МЗС Угорщини вважає, що Брюссель нібито перестав бути фактором світової політики. За його словами, це показує, що на перемовини лідера США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна не покликали європейських лідерів.

"Це явно дратує основних ліберальних політичних лідерів, і в результаті зростає тиск на уряди, які виступають за мир, дотримуються національних інтересів і не підкоряються Брюсселю. Сьогодні як ніколи ясно, що в Центральній Європі відбуваються все більш жорсткі дестабілізації, спрямовані на повалення урядів, та спроби зовнішнього втручання проти патріотичних урядів Словаччини, Угорщини та Сербії", — заявив Сійярто.

Крім того, він наголосив, що глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн нібито відкрито підтримує угорську опозиційну партію "Тиса".

Сійярто вважає, що Брюссель "хоче усунути уряди, які виступають за мир та відстоюють національні інтереси, аби поставити маріонеток".

Внаслідок цього він поговорив зі своїми колегами зі Словаччини та Сербії. Вони вирішили "сильніше відстоювати суверенітет та мир".

null
Допис Сійярто. Фото: скриншот

Нагадаємо, прем’єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Будапешт не схвалить новий семирічний бюджет ЄС.

Раніше Орбан повідомив, що членство України в ЄС може "перенести війну в Європу".

МЗС Сербія Угорщина Словаччина Європа
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
