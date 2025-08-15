Сийярто обвинил ЕС в попытках свергнуть правительства трех стран

Петер Сийярто. Фото: x.com/FM_Szijjarto

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Европейский Союз в попытках свергнуть правительства трех стран. По его словам, речь идет о Венгрии, Словакии и Сербии.

Об этом Петер Сийярто написал в Facebook.

Что заявил Сийярто

Глава МИД Венгрии считает, что Брюссель якобы перестал быть фактором мировой политики. По его словам, это показывает, что на переговоры лидера США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина не позвали европейских лидеров.

"Это явно раздражает основных либеральных политических лидеров, и в результате растет давление на правительства, которые выступают за мир, придерживаются национальных интересов и не подчиняются Брюсселю. Сегодня как никогда ясно, что в Центральной Европе происходят все более жесткие дестабилизации, направленные на свержение правительств, и попытки внешнего вмешательства против патриотических правительств Словакии, Венгрии и Сербии", — заявил Сийярто.

Кроме того, он отметил, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен якобы открыто поддерживает венгерскую оппозиционную партию "Тиса".

Сийярто считает, что Брюссель "хочет устранить правительства, которые выступают за мир и отстаивают национальные интересы, чтобы поставить марионеток".

В результате он поговорил со своими коллегами из Словакии и Сербии. Они решили "сильнее отстаивать суверенитет и мир".

Пост Сийярто. Фото: скриншот

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не одобрит новый семилетний бюджет ЕС.

Ранее Орбан сообщил, что членство Украины в ЕС может "перенести войну в Европу".