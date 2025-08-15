Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Венгрии обвинили ЕС в планах свергнуть правительства трех стран

В Венгрии обвинили ЕС в планах свергнуть правительства трех стран

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 09:24
Сийярто обвинил ЕС в попытках свергнуть правительства трех стран
Петер Сийярто. Фото: x.com/FM_Szijjarto

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Европейский Союз в попытках свергнуть правительства трех стран. По его словам, речь идет о Венгрии, Словакии и Сербии.

Об этом Петер Сийярто написал в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Что заявил Сийярто

Глава МИД Венгрии считает, что Брюссель якобы перестал быть фактором мировой политики. По его словам, это показывает, что на переговоры лидера США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина не позвали европейских лидеров.

"Это явно раздражает основных либеральных политических лидеров, и в результате растет давление на правительства, которые выступают за мир, придерживаются национальных интересов и не подчиняются Брюсселю. Сегодня как никогда ясно, что в Центральной Европе происходят все более жесткие дестабилизации, направленные на свержение правительств, и попытки внешнего вмешательства против патриотических правительств Словакии, Венгрии и Сербии", — заявил Сийярто.

Кроме того, он отметил, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен якобы открыто поддерживает венгерскую оппозиционную партию "Тиса".

Сийярто считает, что Брюссель "хочет устранить правительства, которые выступают за мир и отстаивают национальные интересы, чтобы поставить марионеток".

В результате он поговорил со своими коллегами из Словакии и Сербии. Они решили "сильнее отстаивать суверенитет и мир".

null
Пост Сийярто. Фото: скриншот

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не одобрит новый семилетний бюджет ЕС.

Ранее Орбан сообщил, что членство Украины в ЕС может "перенести войну в Европу".

МИД Сербия Венгрия Словакия Европа
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации