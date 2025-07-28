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Побудований на війні — Орбан розкритикував семирічний бюджет ЄС

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 12:10
Віктор Орбан розкритикував семирічний бюджет ЄС — що сказав
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Yves Herman

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не підтримає новий семирічний бюджет Європейського Союзу. За його словами, він "побудований на логіці війни з Росією".

Про це Віктор Орбан соціальній мережі Х 28 липня. 

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Орбан не підтримає семирічний бюджет ЄС

Орбан заявив, що Угорщина не розглядатиме пропозицію ЄС щодо нового семирічного бюджету Європейського Союзу. Він охарактеризував цей документ так: "мільярди для України, крихти для фермерів та розвитку". 

"Їхня мета: перемогти Росію, встановити ліберальних союзників та розширити сферу свого впливу. Ми відкидаємо їхні фантазії, ми відкидаємо їхню пропозицію — європейці заслуговують на Союз, який ставить їх на перше місце", — заявив угорський прем'єр. 

А у своєму відеозверненні Орбан знову заявив, що його країні потрібен бюджет, який підтримує мир і розвиток, тому він навіть не розглядатиме подану пропозицію.

Нагадаємо, раніше Орбан висловився щодо вступу України в ЄС. Він вважає, що членство нашої країни в ЄС може "перенести війну в Європу".

Крім того, прем'єр Угорщини відмовився назвати Росію противником НАТО. За його словами, справжню загрозу для Європи становить не РФ, а економічна втрата конкурентоздатності. 

Угорщина Віктор Орбан ЄС бюджет війна в Україні
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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