Віктор Орбан розкритикував семирічний бюджет ЄС — що сказав

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Yves Herman

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не підтримає новий семирічний бюджет Європейського Союзу. За його словами, він "побудований на логіці війни з Росією".

Про це Віктор Орбан соціальній мережі Х 28 липня.

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Орбан не підтримає семирічний бюджет ЄС

Орбан заявив, що Угорщина не розглядатиме пропозицію ЄС щодо нового семирічного бюджету Європейського Союзу. Він охарактеризував цей документ так: "мільярди для України, крихти для фермерів та розвитку".

"Їхня мета: перемогти Росію, встановити ліберальних союзників та розширити сферу свого впливу. Ми відкидаємо їхні фантазії, ми відкидаємо їхню пропозицію — європейці заслуговують на Союз, який ставить їх на перше місце", — заявив угорський прем'єр.

А у своєму відеозверненні Орбан знову заявив, що його країні потрібен бюджет, який підтримує мир і розвиток, тому він навіть не розглядатиме подану пропозицію.

Нагадаємо, раніше Орбан висловився щодо вступу України в ЄС. Він вважає, що членство нашої країни в ЄС може "перенести війну в Європу".

Крім того, прем'єр Угорщини відмовився назвати Росію противником НАТО. За його словами, справжню загрозу для Європи становить не РФ, а економічна втрата конкурентоздатності.