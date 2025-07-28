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Построенный на войне — Орбан раскритиковал семилетний бюджет ЕС

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 12:10
Виктор Орбан раскритиковал семилетний бюджет ЕС — что сказал
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Yves Herman

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не поддержит новый семилетний бюджет Европейского Союза. По его словам, он "построен на логике войны с Россией".

Об этом Виктор Орбан социальной сети Х 28 июля.

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Орбан не поддержит семилетний бюджет ЕС

Орбан заявил, что Венгрия не будет рассматривать предложение ЕС относительно нового семилетнего бюджета Европейского Союза. Он охарактеризовал этот документ так: "миллиарды для Украины, крохи для фермеров и развития".

"Их цель: победить Россию, установить либеральных союзников и расширить сферу своего влияния. Мы отвергаем их фантазии, мы отвергаем их предложение — европейцы заслуживают Союз, который ставит их на первое место", — заявил венгерский премьер.

А в своем видеообращении Орбан снова заявил, что его стране нужен бюджет, который поддерживает мир и развитие, поэтому он даже не будет рассматривать поданное предложение.

Напомним, ранее Орбан высказался относительно вступления Украины в ЕС. Он считает, что членство нашей страны в ЕС может "перенести войну в Европу".

Кроме того, премьер Венгрии отказался назвать Россию противником НАТО. По его словам, настоящую угрозу для Европы представляет не РФ, а экономическая потеря конкурентоспособности.

Венгрия Виктор Орбан ЕС бюджет война в Украине
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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