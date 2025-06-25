Віктор Орбан відмовився назвати Росію противником

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Toby Melville

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що справжню загрозу для Європи становить не Росія, а економічна втрата конкурентоздатності. За його словами, проблеми безпеки не є головними у порядку денному, тоді як зниження позицій у світовій торгівлі — це те, на що слід звертати першочергову увагу.

Про це Віктор Орбан заявив під час спілкування з журналістами на саміті НАТО.

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"Втрата конкурентності — ось реальна загроза. Не Путін. Справжня загроза не в безпеці, а в економіці та втраті конкурентності у світовій торгівлі. Це наша проблема", — сказав Орбан.

Він також зазначив, що не вважає Росію достатньо сильною, щоб та могла становити реальну загрозу для Заходу.

"Знаєте, гадаю, Росія не досить сильна, щоб бути реальною загрозою. Ми значно сильніші", — сказав прем'єр Угорщини.

На питання, чи очікує він, що Росію згадають у підсумковій заяві саміту НАТО як противника, Орбан не дав чіткої однозначної відповіді і висловився "розмито": "Її завжди так згадують".

Коли ж його запитали, чому Угорщина не блокує дії Китаю, Орбан коротко відповів: "Ми не блокуємо Китай".

Орбан не став коментувати політику Трампа

Щодо лідерства Дональда Трампа, угорський прем’єр ухилився від прямої оцінки, лише нагадавши, що "у різних країнах — різні стилі", і не став порівнювати нинішні дії Трампа з оцінками інших політиків.

Нагадаємо, угорський опозиціонер розкритикував Віктора Орбана та назвав його кампанію провальною.

А нещодавно соратниця Орбана Александра Сентрікаї втрапила у скандал через публікацію відео, де вона негативно висловилась про вступ України до ЄС.