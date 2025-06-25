Виктор Орбан отказался назвать Россию противником

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Toby Melville

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что настоящую угрозу для Европы представляет не Россия, а экономическая потеря конкурентоспособности. По его словам, проблемы безопасности не являются главными в повестке дня, тогда как снижение позиций в мировой торговле — это то, на что следует обращать первоочередное внимание.

Об этом Виктор Орбан заявил во время общения с журналистами на саммите НАТО.

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Орбан считает, что Россия не представляет угрозу ЕС

"Потеря конкурентности — вот реальная угроза. Не Путин. Настоящая угроза не в безопасности, а в экономике и потере конкурентности в мировой торговле. Это наша проблема", — сказал Орбан.

Он также отметил, что не считает Россию достаточно сильной, чтобы та могла представлять реальную угрозу для Запада.

"Знаете, думаю, Россия не достаточно сильна, чтобы быть реальной угрозой. Мы значительно сильнее", — сказал премьер Венгрии.

На вопрос, ожидает ли он, что Россию упомянут в итоговом заявлении саммита НАТО как противника, Орбан не дал четкого однозначного ответа и высказался "размыто": "Ее всегда так упоминают".

Когда же его спросили, почему Венгрия не блокирует действия Китая, Орбан коротко ответил: "Мы не блокируем Китай".

Орбан не стал комментировать политику Трампа

Относительно лидерства Дональда Трампа, венгерский премьер уклонился от прямой оценки, лишь напомнив, что "в разных странах - разные стили", и не стал сравнивать нынешние действия Трампа с оценками других политиков.

Напомним, венгерский оппозиционер раскритиковал Виктора Орбана и назвал его кампанию провальной.

А недавно соратница Орбана Александра Сентрикаи попала в скандал из-за публикации видео, где она негативно высказалась о вступлении Украины в ЕС.