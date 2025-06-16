Скандал щодо Александри Сенткіраї — що відомо

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: NICOLAS TUCAT/Pool via REUTERS

Депутат угорського парламенту від партії Momentum Ференц Геленчер звернувся до поліції зі скаргою на Александру Сенткіраї — соратницю прем’єр-міністра Віктора Орбана. Причиною звернення стала публікація відео, в якому Сенткіраї виступила проти вступу України до Європейського Союзу. За словами Геленчера, її дії становлять загрозу громадській безпеці.

Про це Ференц Геленчер повідомив у Facebook.

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Що відомо про скандал щодо Александри Сенткіраї

Геленчер, посилаючись на Кримінальний кодекс, заявив, що "особа, яка поширює неправдиву інформацію, здатну дестабілізувати громадський порядок або створити враження про неминучість суспільно небезпечної події, може понести покарання у вигляді до трьох років позбавлення волі за скоєння тяжкого злочину".

Він підкреслив, що дії Александри Сенткіраї, на його думку, є прикладом "огидної політичної риторики правлячої партії".

Інцидент стосується відео, яке депутатка від правлячої партії Fidesz Александра Сенткіраї опублікувала на своїй сторінці у Facebook. У ролику зображено чоловіка, зв’язаного в багажнику автомобіля, а супроводжується він заявами, що після вступу України до Євросоюзу в Угорщину нібито хлинуть торговці органами, наркотиками та людьми.

Крім того, Сенткіраї стверджує, що прискорене приєднання України до ЄС обійдеться кожному угорському домогосподарству в мільйони форинтів. За її словами, війна вже коштувала угорським родинам у середньому два з половиною мільйони форинтів, а дії Брюсселя, мовляв, принесуть ще більше труднощів.

"Для них, великих країн Західної Європи, бізнес тисячоліття, але куточком труни Угорщини є швидке українське членство. Зброя, наркотики, торгівля органами та людьми, екстремальні військові групи та генетично модифікована їжа здивують Угорщину. Таке рішення було ухвалено без угорців, але ми цього не допустимо", — йдеться у відео Сенткіраї.

Ференц Геленчер вважає, що подібний контент становить загрозу громадській безпеці і викликає серйозні питання щодо рівня відповідальності, адже поширення таких безпідставних заяв проти країни, де проживають угорці, є недопустимим і безглуздим. У своєму дописі він також закликав Александру Сенткіраї припинити політичну діяльність.

"Александра Сенткіраї сьогодні, у всіх відношеннях, огидна політична комунікація державної партії перевершила. Вона стоїть поруч з автомобілем, у багажнику якого зв'язаний чоловік. Тим часом вона розповідає про те, що означатиме для Угорщини вступ України до ЄС. Хіба в нас уже немає жодних моральних меж?" — написав депутат.

Він додав, що зараз триває передвиборча кампанія, але такі відео та заяви перетинають усі допустимі межі, оскільки політик з партії, яка систематично обманює угорців, заявила про "торгівлю органами". За словами депутата, це навіть не просто брехня, це пропаганда.

Нагадаємо, що нещодавно Віктор Орбан вчергове заявив, що зробить все можливе, щоб завадити Україні вступити до ЄС.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини заявляв, що Україна нібито "висмокче" всі ресурси з Європейського Союзу.