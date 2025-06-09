Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Война Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииПогодаВойскоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноЕвровидение1ШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмПромоРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияХроникиКухняЕвровидениеАвтоЭксклюзивТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Новости дня arrow Глава МИД Литвы анонсировал переговоры о вступлении Украины в ЕС arrow

Глава МИД Литвы анонсировал переговоры о вступлении Украины в ЕС

9 июня 2025 22:04
Елена Халик - Главный редактор
Елена Халик
Главный редактор
Вступление Украины в ЕС - когда начнутся переговоры
Глава МИД Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Фото: Новини.LIVE
Елена Халик - Главный редактор
Елена Халик
Главный редактор

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Украина уже на пути к членству в Европейском Союзе. В частности он анонсировал начало переговоров о вступлении Украины в блок.

Об этом Кястутис Будрис сказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в понедельник, 9 июня, передает корреспондент Новини.LIVE Елена Халик.

Реклама
Читайте также:

Глава МИД Литвы о вступлении Украины в Евросоюз

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отметил, что Украина стремится вступить в ЕС до 2030 года.

По его словам, для этого Украине нужно провести много реформ в различных сферах, таких как внутренний рынок, энергетика, сельское хозяйство и торговля.

"Украина активно работает над этим, в частности через программу помощи "Украина в ЕС". Стремимся начать переговоры уже в июне, поскольку не можем медлить и должны действовать сейчас", — сказал глава дипломатического ведомства Литвы.

В то же время он отметил, что Украина уже на пути к членству в Евросоюзе.

Министр отметил, что Украина проводит необходимые реформы, и "мы ожидаем решения о ее вступлении в ЕС в конце этого месяца".

Также он добавил, что это критическое время, поскольку успех расширения ЕС зависит от применения принципа заслуг к Украине и другим странам-кандидатам.

Ранее мы информировали, что Кястутис Будрис в понедельник, 9 июня, прибыл с официальным визитом в Киев.

Также недавно Кястутис Будрис заявил, что российский диктатор Владимир Путин стремится доминировать в Европе.

Литва Украина политики ЕС война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации