Вступление Украины в ЕС - когда начнутся переговоры

Глава МИД Украины Андрей Сибига и министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис. Фото: Новини.LIVE

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис заявил, что Украина уже на пути к членству в Европейском Союзе. В частности он анонсировал начало переговоров о вступлении Украины в блок.

Об этом Кястутис Будрис сказал во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в понедельник, 9 июня, передает корреспондент Новини.LIVE Елена Халик.

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Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис отметил, что Украина стремится вступить в ЕС до 2030 года.

По его словам, для этого Украине нужно провести много реформ в различных сферах, таких как внутренний рынок, энергетика, сельское хозяйство и торговля.

"Украина активно работает над этим, в частности через программу помощи "Украина в ЕС". Стремимся начать переговоры уже в июне, поскольку не можем медлить и должны действовать сейчас", — сказал глава дипломатического ведомства Литвы.

В то же время он отметил, что Украина уже на пути к членству в Евросоюзе.

Министр отметил, что Украина проводит необходимые реформы, и "мы ожидаем решения о ее вступлении в ЕС в конце этого месяца".

Также он добавил, что это критическое время, поскольку успех расширения ЕС зависит от применения принципа заслуг к Украине и другим странам-кандидатам.

Ранее мы информировали, что Кястутис Будрис в понедельник, 9 июня, прибыл с официальным визитом в Киев.

Также недавно Кястутис Будрис заявил, что российский диктатор Владимир Путин стремится доминировать в Европе.