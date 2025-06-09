До Києва прибув голова МЗС Литви Будріс

Голова МЗС Литви Кястутіс Будріс. Фото: X/Kęstutis Budrys

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у понеділок, 9 червня, прибув з офіційним візитом до Києва. Він закликав країни не припиняти підтримку України у боротьбі проти Росії.

Про це Будріс написав в X.

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Візит Будріса до Києва

"Сьогодні я перебуваю в Києві — місті, понівеченому війною, але незламному в дусі. Останніми тижнями Росія посилила ракетні та дронові атаки, націлені на цивільну інфраструктуру, житлові будинки і навіть лікарні", — йдеться у повідомленні.

За словами Будріса, вранці його потяг проїжджав під ракетами та дронами, які Росія спрямувала на Рівне та Дубно. Також він зауважив, що кілька днів тому внаслідок атаки на Харків загинули та були поранені десятки людей, серед яких діти.

На думку голови МЗС, це не випадковість, а навмисні терористичні акти росіян, аби зламати волю України.

"Але Україна стоїть твердо, захищаючи не лише свою територію, а й принципи свободи та демократії в Європі. Фактично, Україна захищає Європу", — наголосив Будріс.

Він додав, що умиротворення не є шляхом для досягнення миру, тому світ повинен залишатися єдиним у підтримці України.

Скриншот допису Будріса

Нагадаємо, сьогодні ворог завдав авіаційного удару по Запоріжжю, зруйнувавши будинки у приватному секторі.

А під час масованого обстрілу вночі РФ застосувала по Україні 500 ракет та дронів.