Зустріч міністрів НАТО — Україна отримає додаткові 20 млрд євро допомоги

Генеральний секретар Марк Рютте. Фото: Новини.LIVE

Після зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО у Брюсселі у четвер, 5 червня, Генеральний секретар Марк Рютте анонсував додаткову безпекову допомогу для України. Її вартість становитиме 20 мільярдів євро.

Про це з місця повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Додаткова допомога для України

"Міністри також обговорили нашу постійну підтримку України. Цього року союзники вже пообіцяли понад 20 мільярдів євро додаткової безпекової допомоги Україні", — зазначив Рютте.

Він привітав додаткову підтримку, обіцяну вчора на засіданні контактної групи з оборони України. Також генсек зустрівся з міністром оборони Рустемом Умєровим на Раді Україна-НАТО разом з високим представником ЄС Каєю Каллас. На ній український міністр підкреслив проблеми на фронті, атаки РФ на цивільних та прагнення України до мирних переговорів.

"Ми всі прагнемо завершення цієї війни справедливим і тривалим миром та повністю підтримуємо нагальні зусилля президента США Дональда Трампа зупинити кровопролиття", — зауважив він.

За словами генсека, також відбулося засідання групи ядерного планування. Він зауважив, що ядерне стримування залишається наріжним каменем безпеки Альянсу, та наголосив, що НАТО буде ядерним альянсом, "поки існує ядерна зброя".

"Ми забезпечимо надійність і ефективність ядерного потенціалу НАТО для збереження миру та стримування агресії. НАТО потужне сьогодні, і завдяки рішенням цього засідання ми гарантуємо його силу й на майбутнє. Тож я з нетерпінням чекаю успішний саміт у Гаазі цього місяця", — підсумував Рютте.

Нагадаємо, Рютте розповів, які рішення ухвалили країни НАТО під час сьогоднішнього засідання міністрів.

Зокрема, генсек закликав держави-члени Альянсу збільшити витрати на посилення оборонної здатності.