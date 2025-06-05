У Брюсселі триває ключова зустріч міністрів оборони — деталі

Міністри оборони країн НАТО зустрілися у Брюсселі — які теми
У Брюсселі у четвер, 5 червня, триває ключова міністерська зустріч міністрів оборони країн Північноатлантичного Альянсу. Це остання конференція перед самітом НАТО у Гаазі 26 червня.
Про це з місця повідомила кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Зустріч НАТО у Брюсселі
За словами журналістки, головною темою обговорень стало збільшення оборонних витрат країн.
Зокрема, генсек Марк Рютте закликав партнерів вкладати більше коштів у посилення ППО, далекобійні ракети, сухопутні сили та системи командування. Таким чином, там хочуть зменшити розрив із фінансуванням з боку США.
Водночас особливу увагу приділили різним підходам до витрат. Так, країни Балтії, Люксембург та інші невеликі країни заявили, що навіть 2-3% ВВП є суттєвими для економіки порівняно з такими великими країнами, як Франція та Німеччина.
Крім того, міністр оборони Естонії Ханно Певкур зауважив на великих оборонних витратах України у стані війни — понад 35% бюджету. На його думку, це має стати сигналом для НАТО щодо важливості збільшення підтримки.
Відомо, що сьогодні запланований робочий обід Рютте з очільником Міноборони України Рустемом Умєровим.
Нагадаємо, міністр оборони Латвії Андріс Спрудс закликав союзників підтримувати Україну.
А голова Міноборони Фінляндії Антті Хяккянен вважає необхідним збільшення інвестицій в оборонний сектор на тлі загрози з РФ.
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