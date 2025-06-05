Міністр оборони Фінляндії назвав Росію загрозою й після завершення війни

Фінський міністр оборони Антті Хяккянен. Фото: скриншот

Фінський міністр оборони Антті Хяккянен заявив, що його країна підтримує збільшення інвестицій у оборонний сектор та активну роботу над оновленням цілей НАТО. Він зазначив, що переговори щодо деталей і цифр тривають, але Фінляндія вже зараз готова до обговорень і рішень.

Про це він повідомив у Брюсселі в четвер, 5 червня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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"Аналіз показує, що дії Росії вплинуть на НАТО. Нам треба затвердити цілі та збільшити інвестиції. Сподіваємось, що сьогоднішні обговорення будуть плітними.

Важливо, що оборона на східному і північному флангах розвивається правильно. Але попереду ще багато роботи", — сказав фінський міністр оборони.

Міністр зазначив, що через спільний кордон з Росією Фінляндія добре усвідомлює тривалість загрози: "Для Фінляндії це важливо, маючи кордон з Росією. Сподіваємось, всі розуміють, що Росія буде загрозою і після війни в Україні. Але це не зупиняється в Україні. Тому ми й поспішаємо. Треба діяти швидко і рішуче. Немає часу на десятиліття роздумів".

Коли в Україні може закінчитися війна

На запитання, коли Україна зможе завершити війну, міністр утримався від прогнозів

"Я не називатиму рік, але ми в Фінляндії та НАТО проаналізували загрози від Росії та її союзників для НАТО. Тому ми знаємо, що маємо діяти швидко. Очевидно, що термін не може бути надто довгим", — висловився Хаккянен.

Також Антті Хяккянен пояснив, що оновлені цілі означатимуть реальні спроможності країн виконувати регіональні оборонні плани.

Нагадаємо, про необхідність підвищити витрати країн на оборону заявив й генсек НАТО Марк Рютте.

Також один з міністрів оборони країни НАТО прокоментував, чи достатньо збільшити витрати на оборону до 5% та порівняв з витратами України.

Тим часом в Швеції переконані, що Росія стягне війська до кордонів країн НАТО після перемир'я.