Министр обороны Финляндии назвал Россию угрозой и после завершения войны

Финляндия за рост расходов на оборону и считает РФ угрозой
Финский министр обороны Антти Хяккянен заявил, что его страна поддерживает увеличение инвестиций в оборонный сектор и активную работу над обновлением целей НАТО. Он отметил, что переговоры относительно деталей и цифр продолжаются, но Финляндия уже сейчас готова к обсуждениям и решениям.
Об этом он сообщил в Брюсселе в четверг, 5 июня, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.
В Финляндии готовы увеличить расходы на оборону из-за угрозы России
"Анализ показывает, что действия России повлияют на НАТО. Нам надо утвердить цели и увеличить инвестиции. Надеемся, что сегодняшние обсуждения будут плотными.
Важно, что оборона на восточном и северном флангах развивается правильно. Но впереди еще много работы", — сказал финский министр обороны.
Министр отметил, что из-за общей границы с Россией Финляндия хорошо осознает продолжительность угрозы: "Для Финляндии это важно, имея границу с Россией. Надеемся, все понимают, что Россия будет угрозой и после войны в Украине. Но это не останавливается в Украине. Поэтому мы и спешим. Надо действовать быстро и решительно. Нет времени на десятилетия размышлений".
Когда в Украине может закончиться война
На вопрос, когда Украина сможет завершить войну, министр воздержался от прогнозов
"Я не буду называть год, но мы в Финляндии и НАТО проанализировали угрозы от России и ее союзников для НАТО. Поэтому мы знаем, что должны действовать быстро. Очевидно, что срок не может быть слишком длинным", — высказался Хаккянен.
Также Антти Хяккянен пояснил, что обновленные цели будут означать реальные способности стран выполнять региональные оборонные планы.
Напомним, о необходимости повысить расходы стран на оборону заявил и генсек НАТО Марк Рютте.
Также один из министров обороны страны НАТО прокомментировал, достаточно ли увеличить расходы на оборону до 5% и сравнил с расходами Украины.
Между тем в Швеции убеждены, что Россия стянет войска к границам стран НАТО после перемирия.
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