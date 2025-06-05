Министр обороны Финляндии назвал Россию угрозой и после завершения войны

Финский министр обороны Антти Хяккянен. Фото: скриншот

Финский министр обороны Антти Хяккянен заявил, что его страна поддерживает увеличение инвестиций в оборонный сектор и активную работу над обновлением целей НАТО. Он отметил, что переговоры относительно деталей и цифр продолжаются, но Финляндия уже сейчас готова к обсуждениям и решениям.

Об этом он сообщил в Брюсселе в четверг, 5 июня, передает корреспондент Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама

Читайте также:

В Финляндии готовы увеличить расходы на оборону из-за угрозы России

"Анализ показывает, что действия России повлияют на НАТО. Нам надо утвердить цели и увеличить инвестиции. Надеемся, что сегодняшние обсуждения будут плотными.

Важно, что оборона на восточном и северном флангах развивается правильно. Но впереди еще много работы", — сказал финский министр обороны.

Министр отметил, что из-за общей границы с Россией Финляндия хорошо осознает продолжительность угрозы: "Для Финляндии это важно, имея границу с Россией. Надеемся, все понимают, что Россия будет угрозой и после войны в Украине. Но это не останавливается в Украине. Поэтому мы и спешим. Надо действовать быстро и решительно. Нет времени на десятилетия размышлений".

Когда в Украине может закончиться война

На вопрос, когда Украина сможет завершить войну, министр воздержался от прогнозов

"Я не буду называть год, но мы в Финляндии и НАТО проанализировали угрозы от России и ее союзников для НАТО. Поэтому мы знаем, что должны действовать быстро. Очевидно, что срок не может быть слишком длинным", — высказался Хаккянен.

Также Антти Хяккянен пояснил, что обновленные цели будут означать реальные способности стран выполнять региональные оборонные планы.

Напомним, о необходимости повысить расходы стран на оборону заявил и генсек НАТО Марк Рютте.

Также один из министров обороны страны НАТО прокомментировал, достаточно ли увеличить расходы на оборону до 5% и сравнил с расходами Украины.

Между тем в Швеции убеждены, что Россия стянет войска к границам стран НАТО после перемирия.