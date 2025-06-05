Міністр оборони Естонії заявив, що НАТО може перевищити 5% на оборону

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур. Фото: скриншот

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що НАТО буде узгоджувати збільшення витрат на оборону. За його словами, 5% — це не межа.

Про це Ханно Певкур сказав у Брюсселі у четвер, 5 червня, передає кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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"Місяць тому ми казали, що перейдемо за рік з 3% до 5%. Це досяжно, якщо є бажання досягти. Знову ж, справа не лише у відсотках, це питання спроможностей і як досягти цілей, які ми вже визначили, тому я розумію, що це нелегко", — зазначив Певкур.

За його словами, 5% у мирний час набагато менше, ніж 35%, які Україна платить зараз під час війни. Певкур зазначив, що необхідно знайти ціль, досяжну для всіх країн НАТО.

"Ми затверджуємо цілі спроможностей. Знову ж, може для когось залишимо ці 3,7%. Для деяких країн це може бути 6% чи 7%. Але ми не можемо залишатися на цьому рівні. І 5% теж будуть порушені. Це правильна ціль. Питання в термінах", — додав він.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте закликав країни Альянсу інвестувати більше в оборону, щоб зрівнятися із витратами США.

А міністр оборони Швеції Пол Йонсон зазначив, що збільшення витрат на оборону потрібно для зміцнення, стримування й оборони та збереження миру