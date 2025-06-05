НАТО має кілька років для зміцнення оборони — Пол Йонсон

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Фото: Новини.LIVE/Галина Остаповець

Міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що російська армія наразі втягнута у війну проти України й не має суттєвих успіхів. Втім, на його переконання, після можливої паузи в бойових діях Москва може перекинути додаткові сили до кордонів з Альянсом. Саме тому, наголосив він, НАТО має використати найближчі роки для зміцнення оборонного потенціалу.

Про це Пол Йонсон заявив під час спілкування із журналістами у Брюсселі на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, де перебуває кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Міністр оборони Швеції застерігає країни-члени НАТО від російської загрози

"Росія обмежена силами в Україні та ослаблена війною, тож ми нарощуємо наші збройні сили. Хочу наголосити, що це історичний момент для Європи. Якщо досягнемо 5% до 2030-2032, то оборонні витрати будуть, як у розпал Холодної війни. Це потрібно для зміцнення, стримування й оборони та збереження миру", — повідомив Пол Йонсон.

Він також прокоментував нещодавню телефонну розмову Дональда Трампа з Володимиром Путіним. За словами шведського міністра, про цю подію він дізнався з медіа і не має інформації, чи було це погоджено з партнерами по НАТО.

Попри це, він зазначив, що в останні місяці трансатлантична співпраця лише посилилася.

"Я бачу, що європейці та американці зараз співпрацюють тісніше, ніж місяць-два тому щодо переговорів по Україні. Зараз ми зосереджені на максимальній підтримці України, щоб вони могли вести переговори з позиції сили", — сказав міністр оборони Швеції.

Йонсон також підкреслив, що вступ Швеції до НАТО кардинально змінив безпекову архітектуру Північної Європи. За його словами, країна бере активну участь у місіях Альянсу — зокрема, має механізований батальйон у Латвії, літаки "Гріфон", які співпрацюють із Польщею, та військово-морську присутність у Балтійському регіоні.

Нагадаємо, у Брюсселі, 5 червня, розпочалися зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО.

Під час спілкування ЗМІ генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав інші країни-члени Альянсу більше витрачати на оборону.