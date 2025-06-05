У Брюсселі 5 червня стартувала зустріч міністрів оборони НАТО

У Брюсселі стартує зустріч міністрів оборони країн НАТО
У Брюсселі у четвер, 5 червня, розпочинається зустріч міністрів оборони країн НАТО. Першим прибуде генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.
На місці події працює кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.
Зустріч міністрів оборони країн НАТО
На захід прибуватимуть міністри країн НАТО, які робитимуть заяви.
Зокрема, до Брюсселя приїхали представники таких країн:
- Велика Британія;
- Франція;
- Швеція;
- Естонія;
- Канада;
- Німеччина;
- Греція;
- Люксембург;
- Литва;
- Фінляндія.
Зокрема, глава Міноборони Британії Джон Гілі повідомив, що обговорюватиме з колегами Стратегічний оборонний огляд, який представив уряд його країни.
У зустрічі візьме участь і глава Пентагону Піт Гегсет. Під час виступу він планує озвучити звернення, зосереджене на ініціативі Дональда Трампа щодо зобов’язання країн-членів НАТО спрямовувати 5% ВВП на оборону та переорієнтації Альянсу на завдання колективного захисту й стримування загроз.
Нагадаємо, 5 червня міністр оборони України Рустем Умєров планує взяти участь в засіданні ради НАТО-Україна.
А 4 червня український лідер Володимир Зеленський виступив на засіданні "Рамштайн". Він взяв участь в онлайн-форматі.
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