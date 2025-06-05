У Брюсселі 5 червня стартувала зустріч міністрів оборони НАТО

Прапори. Фото: Новини.LIVE

У Брюсселі у четвер, 5 червня, розпочинається зустріч міністрів оборони країн НАТО. Першим прибуде генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

На місці події працює кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Реклама

Читайте також:

Зустріч міністрів оборони країн НАТО

На захід прибуватимуть міністри країн НАТО, які робитимуть заяви.

Прапори. Фото: Новини.LIVE

Зокрема, до Брюсселя приїхали представники таких країн:

Велика Британія;

Франція;

Швеція;

Естонія;

Канада;

Німеччина;

Греція;

Люксембург;

Литва;

Фінляндія.

Зокрема, глава Міноборони Британії Джон Гілі повідомив, що обговорюватиме з колегами Стратегічний оборонний огляд, який представив уряд його країни.

У зустрічі візьме участь і глава Пентагону Піт Гегсет. Під час виступу він планує озвучити звернення, зосереджене на ініціативі Дональда Трампа щодо зобов’язання країн-членів НАТО спрямовувати 5% ВВП на оборону та переорієнтації Альянсу на завдання колективного захисту й стримування загроз.

Нагадаємо, 5 червня міністр оборони України Рустем Умєров планує взяти участь в засіданні ради НАТО-Україна.

А 4 червня український лідер Володимир Зеленський виступив на засіданні "Рамштайн". Він взяв участь в онлайн-форматі.