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У Брюсселі стартує зустріч міністрів оборони країн НАТО

5 червня 2025 09:16
Аркадій Пастула - Редактор
У Брюсселі 5 червня стартувала зустріч міністрів оборони НАТО
Прапори. Фото: Новини.LIVE
Аркадій Пастула - Редактор

У Брюсселі у четвер, 5 червня, розпочинається зустріч міністрів оборони країн НАТО. Першим прибуде генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

На місці події працює кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

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Зустріч міністрів оборони країн НАТО

На захід прибуватимуть міністри країн НАТО, які робитимуть заяви.

Зустріч міністрів оборони країн НАТО
Прапори. Фото: Новини.LIVE

Зокрема, до Брюсселя приїхали представники таких країн:

  • Велика Британія;
  • Франція;
  • Швеція;
  • Естонія;
  • Канада;
  • Німеччина;
  • Греція;
  • Люксембург;
  • Литва;
  • Фінляндія.

Зокрема, глава Міноборони Британії Джон Гілі повідомив, що обговорюватиме з колегами Стратегічний оборонний огляд, який представив уряд його країни.

У зустрічі візьме участь і глава Пентагону Піт Гегсет. Під час виступу він планує озвучити звернення, зосереджене на ініціативі Дональда Трампа щодо зобов’язання країн-членів НАТО спрямовувати 5% ВВП на оборону та переорієнтації Альянсу на завдання колективного захисту й стримування загроз.

Нагадаємо, 5 червня міністр оборони України Рустем Умєров планує взяти участь в засіданні ради НАТО-Україна.

А 4 червня український лідер Володимир Зеленський виступив на засіданні "Рамштайн". Він взяв участь в онлайн-форматі.

Франція Великобританія НАТО Швеція Марк Рютте Брюссель
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