Зеленський звернувся до партнерів під час виступу на Рамштайні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент України Володимир Зеленський у середу, 4 червня, виступив в онлайн-форматі з промовою на засіданні "Рамштайн" у Брюсселі. Він звернувся до партнерів із закликом примусити Москву до дипломатії задля припинення вогню в Україні.

Відповідне відео український лідер опублікував у Telegram.

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"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять українських дітей, яких убила Росія в цій війні. Нам відомо про 631 дитину, яка загинула внаслідок російських обстрілів. А якщо рахувати від початку війни у 2014 році — ця кількість становить 872", — сказав президент.

За його словами, на жаль, ця цифра не остаточна. На супутникових знімках з окупованих територій видно масові поховання в населених пунктах, які наразі контролює російська армія. Росіяни перетворили українські міста та села у Донецькій області та за її межами на руїни.

"І саме за те, щоб це зупинити, ми і боремося. Ми боремося проти смерті — смерті, яку Росія приносить на нашу землю. Ми не повинні дозволити Росії спотворювати реальність або вводити світ в оману", — зауважив Зеленський.

Він наголосив, що Москву потрібно змусити до дипломатії, аби досягнути припинення вогню та справжнього миру. Тому ми маємо використати всі доступні засоби, аби досягти цього: нашу лінію фронту й оборону, наше виробництво й технології, а також нашу роботу зі створення справжньої архітектури безпеки.

Скриншот допису Зеленського

Нагадаємо, Зеленський анонсував новий обмін полоненими з Росією, після якого розпочнеться підготовка щодо повернення 6000 тіл полеглих захисників.

Також президент України заявив, що продовження технічних переговорів у Стамбулі, яке не дає жодних результатів, є беззмістовним.