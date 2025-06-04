Зустріч у форматі "Рамштайн" почалася у Брюсселі — Зеленський долучився онлайн

Засідання"Рамштайн". Фото: Новини.LIVE

У середу, 4 червня, в Брюсселі проходить 28-е засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн". У заході беруть участь міністри оборони та представники країн-партнерів, які обговорюють подальшу військову підтримку України.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Засідання відкрили міністри оборони Великої Британії та Німеччини Джон Гілі та Борис Пісторіус відповідно.

Президент України Володимир Зеленський бере участь онлайн.

Міністра оборони України Рустема Умєрова його колеги привітали перед початком зустрічі.

Нагадаємо, голова Пентагону Піт Гегсет не буде присутнім на зустрічі "Рамштайн" у Брюсселі. Крім того, він не підʼєднається навіть в онлайн-форматі. Його місце на засіданні займає посол США в НАТО Метью Вітакер.