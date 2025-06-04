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В Брюсселе начался "Рамштайн" — Зеленский присоединился онлайн

4 июня 2025 17:08
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Встреча в формате "Рамштайн" началась в Брюсселе - Зеленский присоединился онлайн
Заседание "Рамштайн". Фото: Новини.LIVE
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В среду, 4 июня, в Брюсселе проходит 28-е заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". В мероприятии принимают участие министры обороны и представители стран-партнеров, которые обсуждают дальнейшую военную поддержку Украины.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Заседание открыли министры обороны Великобритании и Германии Джон Гили и Борис Писториус соответственно.

Президент Украины Владимир Зеленский участвует онлайн.

Министра обороны Украины Рустема Умерова его коллеги поздравили перед началом встречи.

Напомним, глава Пентагона Пит Хегсет не будет присутствовать на встрече "Рамштайн" в Брюсселе. Кроме того, он не присоединится даже в онлайн-формате. Его место на заседании занимает посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

Владимир Зеленский военная помощь Рамштайн война в Украине Брюссель
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