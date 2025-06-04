Глава Пентагону не приїде на Рамштайн у Брюсселі — Україна вже на місці

Засідання Рамштайн — українська делегація вже прибула до Брюсселя
Глава Пентагону Піт Гегсет не буде присутнім на зустрічі "Рамштайн" у Брюсселі. Крім того, він не підʼєднається навіть в онлайн-форматі. Однак вже прибула українська делегація.
Про це розповіла журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець в ефірі Ранок.LIVE з Брюсселя у середу, 4 червня.
Засідання "Рамштайн"
Гегсет затримується, тому не встигне взяти участь в "Рамштайні". Він прибуде у Брюссель лише ввечері 4 червня. Очільник Пентагону перебував у Сінгапурі на конференції на національної безпеки.
Водночас українська делегація вже прибула до Брюсселя. Її очолює міністр оборони Рустем Умєров.
Відомо, що о 15:00 розпочнуться зустрічі контактної групи у форматі "Рамштайн" у штаб-квартирі НАТО.
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте вже оголосив, що сьогодні о 12:30 відбудеться брифінг, а підсумки військової підтримки України буде підбито завтра — після закритої зустрічі міністрів.
Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що Гегсета не буде на "Рамштайні" через особистий графік. Його місце на засіданні займе посол США в НАТО Метью Вітакер.
Глава Пентагону вперше пропустить зустріч з моменту створення міжнародної групи для координації військової допомоги Україні.
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