Глава Пентагона не приедет на Рамштайн в Брюсселе — Украина уже на месте

Министр обороны Рустем Умеров. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Глава Пентагона Пит Хегсет не будет присутствовать на встрече "Рамштайн" в Брюсселе. Кроме того, он не присоединится даже в онлайн-формате. Однако уже прибыла украинская делегация.

Об этом рассказала журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец в эфире Ранок.LIVE из Брюсселя в среду, 4 июня.

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Заседание "Рамштайн"

Хегсет задерживается, поэтому не успеет принять участие в "Рамштайн". Он прибудет в Брюссель только вечером 4 июня. Глава Пентагона находился в Сингапуре на конференции по национальной безопасности.

В то же время украинская делегация уже прибыла в Брюссель. Ее возглавляет министр обороны Рустем Умеров.

Известно, что в 15:00 начнутся встречи контактной группы в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте уже объявил, что сегодня в 12:30 состоится брифинг, а итоги военной поддержки Украины будут подведены завтра — после закрытой встречи министров.

Напомним, в Пентагоне заявили, что Хегсета не будет на "Рамштайн" из-за личного графика. Его место на заседании займет посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

Глава Пентагона впервые пропустит встречу с момента создания международной группы для координации военной помощи Украине.