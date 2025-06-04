Зеленський анонсував новий обмін полоненими з Росією

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Президент України Володимир Зеленський у середу, 4 червня, заявив про підготовку нового обміну полоненими з Росією. За його словами, він відбудеться вже в наступні вихідні.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Новий обмін полоненими

Під час пресконференції Зеленський заявив журналістам, що в наступну суботу та неділю 7-8 червня очікується новий обмін полоненими з російською стороною — там заявили про готовність повернути 500 військових. Водночас наразі Україна ще не отримала списки з іменами.

Після цього, ймовірно, відбудеться обмін тілами полеглих військових. Як зазначив президент України, для завершення ідентифікації потрібен час. За його словами, українська сторона має документи, які свідчать, що Росія ідентифікувала до 20% всіх тіл.

"Ми не жартуємо з нашими військовими і полеглими. Це дуже важливо, щоб ми отримали тіла українців, а не росіян, яких вони хочуть позбавитись, бо вже був приклад. Тому після обміну наша позиція — розпочнеться підготовка над підготовкою обміну тілами. Знов таки через технічно важливі речі, ми вважаємо, що в такому порядку повинно це бути", — сказав він.

Нагадаємо, під час другого раунду переговорів у Стамбулі Україна та Росія домовилися про новий обмін полоненими з Росією.

А за словами нардепки, близько 6000 тіл загиблих захисників поки не включили до офіційних даних щодо втрат.