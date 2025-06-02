Україна ще не врахувала 6000 загиблих у статистиці - Юлія Яцик

Народна депутатка Юлія Яцик. Фото: Facebook Юлії Яцик

Україна та Росія домовилися про черговий обмін під час переговорів у Стамбулі. Близько 6000 тіл загиблих українських військових поки що не включені до офіційних даних щодо втрат.

Про це повідомила народна депутатка Юлія Яцик в ефірі програми Вечір.LIVE.

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За її словами, попереду — тривалий процес ідентифікації загиблих. Він передбачає проведення генетичних експертиз, впізнання, встановлення факту смерті. На це можуть знадобитися місяці або навіть роки.

"Тривалість експертиз залежить від стану тіл, можливості взяття зразків ДНК, а також від того, чи доступні родичі для генетичних звірок. Іноді їх доводиться шукати навіть за кордоном", — уточнила Яцик.

Вона також наголосила, що така кількість тіл — це серйозне навантаження на судово-медичні та експертні установи.

"Така кількість повернення тіл загиблих — це велике навантаження на судово-медичні заклади, експертні установи. Але я думаю, що Україна готова, бо ми вже давно говорили про такий масштабний обмін тілами", — додала депутатка.

Офіційні структури наразі готуються до проведення ідентифікацій, аби встановити імена кожного загиблого та передати їхні тіла родинам для гідного поховання.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський розповів, що переговори між Україною та Росією у Стамбулі завершились. Готується новий обмін військовополоненими.

Крім того, виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко повідомив, що наразі готується велике взаємне звільнення цивільних осіб, утримуваних у Росії.