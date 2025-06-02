Обмін полоненими — Павліченко прогнозує масштабне звільнення цивільних осіб

Експерт допустив масштабне взаємне звільнення цивільних з полону
Зараз готується масштабне взаємне звільнення цивільних осіб, утримуваних у Росії. Це може бути масштабний обмін.
Про це заявив виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 2 червня.
Звільнення цивільних з полону РФ
За словами Павліченка, Україна активно працює над включенням великої кількості громадян до списків на обмін.
Експерт підкреслив, що йдеться про значно більші масштаби, ніж обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000".
"Окреме завдання — встановити повну базу даних усіх цивільних, які перебувають у місцях несвободи на території Росії", — сказав правозахисник.
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що готується новий обмін військовополоненими з РФ.
Нагадаємо, що Україна протягом трьох днів, 23-25 травня, повернула з полону РФ 1000 захисників.
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