Обмен пленными - Павличенко прогнозирует масштабное освобождение гражданских лиц

Украинка освобождена из плена РФ. Иллюстративное фото: ОП

Сейчас готовится масштабное взаимное освобождение гражданских лиц, удерживаемых в России. Это может быть масштабный обмен.

Об этом заявил исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 2 июня.

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Освобождение гражданских из плена РФ

По словам Павличенко, Украина активно работает над включением большого количества граждан в списки на обмен.

Эксперт подчеркнул, что речь идет о значительно больших масштабах, чем обмен военнопленными в формате "1000 на 1000".

"Отдельная задача — установить полную базу данных всех гражданских, которые находятся в местах несвободы на территории России", — сказал правозащитник.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовится новый обмен военнопленными с РФ.

Напомним, что Украина в течение трех дней, 23-25 мая, вернула из плена РФ 1000 защитников.