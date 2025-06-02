Обмен пленными - Павличенко прогнозирует масштабное освобождение гражданских лиц

Эксперт допустил взаимное освобождение гражданских из плена
Сейчас готовится масштабное взаимное освобождение гражданских лиц, удерживаемых в России. Это может быть масштабный обмен.
Об этом заявил исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 2 июня.
Освобождение гражданских из плена РФ
По словам Павличенко, Украина активно работает над включением большого количества граждан в списки на обмен.
Эксперт подчеркнул, что речь идет о значительно больших масштабах, чем обмен военнопленными в формате "1000 на 1000".
"Отдельная задача — установить полную базу данных всех гражданских, которые находятся в местах несвободы на территории России", — сказал правозащитник.
Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готовится новый обмен военнопленными с РФ.
Напомним, что Украина в течение трех дней, 23-25 мая, вернула из плена РФ 1000 защитников.
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