Украина еще не учла 6000 погибших в статистике - Юлия Яцык

Народный депутат Юлия Яцык. Фото: Facebook Юлии Яцык

Украина и Россия договорились об очередном обмене во время переговоров в Стамбуле. Около 6000 тел погибших украинских военных пока не включены в официальные данные о потерях.

Об этом сообщила народный депутат Юлия Яцык в эфире программы Вечір.LIVE.

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По ее словам, впереди — длительный процесс идентификации погибших. Он предусматривает проведение генетических экспертиз, опознания, установления факта смерти. На это могут понадобиться месяцы или даже годы.

"Продолжительность экспертиз зависит от состояния тел, возможности взятия образцов ДНК, а также от того, доступны ли родственники для генетических сверок. Иногда их приходится искать даже за рубежом", — уточнила Яцык.

Она также подчеркнула, что такое количество тел — это серьезная нагрузка на судебно-медицинские и экспертные учреждения.

"Такое количество возвращения тел погибших — это большая нагрузка на судебно-медицинские учреждения, экспертные учреждения. Но я думаю, что Украина готова, потому что мы уже давно говорили о таком масштабном обмене телами", — добавила депутат.

Официальные структуры сейчас готовятся к проведению идентификаций, чтобы установить имена каждого погибшего и передать их тела семьям для достойного захоронения.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что переговоры между Украиной и Россией в Стамбуле завершились. Готовится новый обмен военнопленными.

Кроме того, исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко сообщил, что сейчас готовится большое взаимное освобождение гражданских лиц, удерживаемых в России.