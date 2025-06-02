Обмін полоненими — Зеленський каже, що додому можуть повернути 1200 українців.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

У понеділок, 2 червня, під час переговорів у Стамбулі Україна та Росія домовилися про новий великий обмін полоненими, можливо, їх буде два. Йдеться про повернення додому щонайменше 1200 українців.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський на брифінгу у понеділок, 2 червня.

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Обмін полоненими

За словами Зеленського, попередньо йдеться про повернення щонайменше 1200 українців.

"Про що домовилися. Буде обмін військових. Буде "1000 на 1000", може бути додаткові ще "200 на 200", тому що Україна підняла питання і щодо додаткових військових, політв'язнів і журналістів", — сказав президент.

Очікується, що обмін списками імен між сторонами відбудеться вже цього тижня. Зеленський наголосив, що сподівається на більш відповідальний підхід Москви цього разу — зокрема, на своєчасне надання імен.

Окремо президент торкнувся питання повернення тіл загиблих військових. За його словами, Росія заявила готовність передати тіла шести тисяч українських захисників. Натомість Україна також погодилась передати останки такої ж кількості російських солдатів.

Водночас Зеленський застеріг, що Москва підтвердила ідентифікацію лише близько 15% зі свого списку.

"Я доручив міністру оборони Рустему Умєрову ретельно перевірити це питання. У нас був момент, коли вони передавали нам своїх російських убитих солдатів", — наголосив глава держави.

Повернення викрадених РФ дітей

Також Зеленський повідомив, що українська сторона передала Росії список майже 400 дітей, яких було незаконно вивезено на територію РФ.

У відповідь російські представники пообіцяли "попрацювати" над цим питанням.

Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже готується новий обмін військовополоненими.

Нагадаємо, що з 23 по 25 травня Україна звільнила з російського полону тисячу військовополонених.