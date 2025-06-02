Обмен пленными — Зеленский говорит, что домой могут вернуть 1200 украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

В понедельник, 2 июня, во время переговоров в Стамбуле Украина и Россия договорились о новом большом обмене пленными, возможно, их будет два. Речь идет о возвращении домой не менее 1200 украинцев.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в понедельник, 2 июня.

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Обмен пленными

По словам Зеленского, предварительно речь идет о возвращении не менее 1200 украинцев.

"О чем договорились. Будет обмен военных. Будет "1000 на 1000", могут быть дополнительные еще "200 на 200", потому что Украина подняла вопрос и относительно дополнительных военных, политзаключенных и журналистов", — сказал президент.

Ожидается, что обмен списками имен между сторонами состоится уже на этой неделе. Зеленский отметил, что надеется на более ответственный подход Москвы на этот раз — в частности, на своевременное предоставление имен.

Отдельно президент коснулся вопроса возвращения тел погибших военных. По его словам, Россия заявила готовность передать тела шести тысяч украинских защитников. Украина также согласилась передать останки такого же количества российских солдат.

В то же время Зеленский предостерег, что Москва подтвердила идентификацию лишь около 15% из своего списка.

"Я поручил министру обороны Рустему Умерову тщательно проверить этот вопрос. У нас был момент, когда они передавали нам своих российских убитых солдат", — подчеркнул глава государства.

Возвращение похищенных РФ детей

Также Зеленский сообщил, что украинская сторона передала России список почти 400 детей, которые были незаконно вывезены на территорию РФ.

В ответ российские представители пообещали "поработать" над этим вопросом.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже готовится новый обмен военнопленными.

Напомним, что с 23 по 25 мая Украина освободила из российского плена тысячу военнопленных.