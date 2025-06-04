Володимир та Олена Зеленські вшанували пам'ять загиблих дітей внаслідок агресії РФ

Президент України Володимир Зеленський та Перша леді Олена Зеленська. Фото: ОП

В Україні у середу, 4 червня, День пам'яті українських дітей, які загинули через російську агресію. Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять дітей, вбитих окупантами.

Про це український лідер написав у Telegram.

Реклама

Читайте також:

День пам'яті загиблих дітей

"Щороку в цей день ми вшановуємо пам’ять дітей, убитих через російську агресію. Але думки про кожного й кожну з нами щодня. Кожна вбита дитина — це несправедливість, яка не має виправдання", — зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Вшанування пам'яті дітей. Фото: ОП

Перша леді Олена Зеленська. Фото: ОП

Він наголосив, що Росія відібрала тисячі життів, серед яких діти, тому ворог має відповісти за кожне вкрадене дитинство. Зеленський переконаний, що зло має бути покаране, аби через війну більше ніколи не гинули діти.

Подружжя Зеленських. Фото: ОП

Дитячі іграшки. Фото: ОП

"Світла пам’ять кожному життю, яке не встигло розпочатися. Світла пам’ять усім діткам, яких убила Росія", — додав він.

Скриншот допису Зеленського

Раніше Новини.LIVE розповіли про те, як в Україні вшановують пам'ять загиблих дітей внаслідок агресії РФ.

А в центрі Одеси пройшла акція пам'яті вбитих дітей через повномасштабне вторгнення окупантів.