Володимир та Олена Зеленські вшанували пам'ять загиблих дітей внаслідок агресії РФ

Подружжя Зеленських вшанували пам'ять дітей, яких вбила РФ — фото
В Україні у середу, 4 червня, День пам'яті українських дітей, які загинули через російську агресію. Президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять дітей, вбитих окупантами.
Про це український лідер написав у Telegram.
День пам'яті загиблих дітей
"Щороку в цей день ми вшановуємо пам’ять дітей, убитих через російську агресію. Але думки про кожного й кожну з нами щодня. Кожна вбита дитина — це несправедливість, яка не має виправдання", — зазначив президент.
Він наголосив, що Росія відібрала тисячі життів, серед яких діти, тому ворог має відповісти за кожне вкрадене дитинство. Зеленський переконаний, що зло має бути покаране, аби через війну більше ніколи не гинули діти.
"Світла пам’ять кожному життю, яке не встигло розпочатися. Світла пам’ять усім діткам, яких убила Росія", — додав він.
Раніше Новини.LIVE розповіли про те, як в Україні вшановують пам'ять загиблих дітей внаслідок агресії РФ.
А в центрі Одеси пройшла акція пам'яті вбитих дітей через повномасштабне вторгнення окупантів.
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