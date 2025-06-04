Зеленський закликав світ не пробачати Росії вбитих дітей в Україні

Президент України Володимир Зеленський несе іграшку на майданчик в Кривому Розі, де загинули діти. Фото архівне: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до світової спільноти у зв’язку з Днем вшанування пам’яті дітей, загиблих внаслідок війни, який в Україні відзначають 4 червня. У своєму зверненні глава держави наголосив, що життя багатьох хлопчиків і дівчаток обірвалися через російську агресію, яка триває вже роками.

Про це президент повідомив на своєму каналі у Telegram.

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За словами президента, остаточна кількість загиблих досі невідома.

"Сьогодні ми ще не знаємо точної кількості загиблих, бо не маємо доступу до тимчасово окупованих територій. Це ще доведеться встановити, скільки вбитих Росією дорослих і дітей поховані в масових могилах біля Маріуполя та інших знищених росіянами наших міст і сіл", — йдеться у повідомленні Зеленського.

Президент наголосив, що світ не має права забути про цей біль, а тим паче — пробачити Росії. Він закликав до справжньої міжнародної солідарності, яка має бути спрямована на притягнення агресора до відповідальності.

"У памʼять про кожну вбиту дитину, у памʼять про кожне зруйноване людське життя має бути реальна солідарність світу — усіх у Європі, усіх в Америці, усіх в інших частинах світу — заради того, щоб Росія відповідала за скоєне та була змушена повернути Україні й українцям украдений мир", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, в Одесі провели акцію пам'яті вбитих Росією дітей 4 червня.

Додамо, що День вшанувнаня пам'яті дітей запровадили у 2021 році. За останніми підрахунками найбільша кількість постраждалих дітей від військової агресії Росії зафіксовано на Донеччині, Харківщині та Дніпропетровщині.

Кілька днів тому, у ніч проти 25 травня, російські війська вбили ракетою трьох дітей на Житомирщині.