В Україні 4 червня вшановують пам’ять дітей, загиблих через агресію РФ

Іграшка під завалами знищеного будинку. Фото: ДСНС

Щороку в Україні 4 червня День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Його запровадили в 2021 році.

Новини.LIVE розповідають про памʼятний день.

Реклама

Читайте також:

День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії РФ проти України

День памʼяті був запроваджений для ушанування пам'яті дітей, що загинули внаслідок війни з 2014 року.

Відомо, що 7 квітня 2021 року до Верховної Ради України подали постанову "Про вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України". А 1 червня 308 народних депутатів України проголосували "за".

Текст постанови:

Верховна Рада України постановляє:

1. Установити в Україні День вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, який відзначати щороку 4 червня.

2. Рекомендувати Кабінету Міністрів України, місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування розробити та затвердити плани заходів щодо вшанування на державному та місцевому рівнях пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

3. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.

4. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Постанова. Фото: скриншот

В Україні 4 червня 2021 року вперше на державному рівні відзначили День памʼяті дітей, загиблих через збройну агресію Російської Федерації.

Скільки дітей загинули внаслідок війни

В Офісі генпрокурора 26 травня повідомили, що 630 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії Росії.

"Більше ніж 2 590 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 26 травня 2025 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 630 дітей загинули та понад 1 960 отримали поранення різного ступеня тяжкості", — йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждали діти в таких областях:

Донецькій — 645;

Харківській — 492;

Херсонській — 208;

Дніпропетровській — 242;

Київській — 146;

Запорізькій — 181;

Миколаївській — 119;

Сумській — 139.

Допис Офісу генпрокурора. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 25 травня російські окупанти атакували Житомирську область. Внаслідок обстрілу загинули троє дітей з однієї родини.

А 31 травня випускники ліцею прийшли на кладовище. Вони принесли квіти та іграшки на могилу однокласника та його брата й сестри.