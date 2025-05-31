У Коростишеві діти прийшли на останній дзвоник на кладовище

Випускники на кладовищі. Фото: Facebook/Ліцей №1

У місті Коростишів Житомирської області випускники ліцею на останній дзвоник прийшли на кладовище. Діти принесли квіти та іграшки на могилу свого однокласника Романа та його брата й сестри.

Про це повідомили представники ліцею №1 у Facebook.

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Останній дзвоник на кладовищі

"День останнього дзвоника, який мав би бути сповнений радості, обіймів, сліз щастя й прощання зі школою, перетворився на день тиші, скорботи й глибокого болю", — йдеться у повідомленні.

Випускники школи після останнього уроку поїхали на кладовище до свого однокласника Романа, а також його молодшого брата Станіслава і сестри Тамари, які загинули внаслідок російської атаки 25 травня.

Загиблі діти. Фото: Facebook/Ліцей №1

"Вони привезли туди іграшки, листівки… і навіть шматочки торта, бо вчора у Тамари мав бути день народження. Але тепер замість кульок — свічки пам’яті, замість привітань — сльози...", — зазначили в ліцеї.

Так, класний керівник класу провела для них останній дзвоник прямо на кладовищі.

Скриншот допису ліцею №1

Нагадаємо, внаслідок масованої атаки на Україну на Житомирщині загинули троє дітей з однієї сім'ї.

Крім того, через ворожий обстріл постраждали ще десять людей в області.