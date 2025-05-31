У Коростишеві діти прийшли на останній дзвоник на кладовище

На Житомирщині випускники провели останній дзвоник на цвинтарі
У місті Коростишів Житомирської області випускники ліцею на останній дзвоник прийшли на кладовище. Діти принесли квіти та іграшки на могилу свого однокласника Романа та його брата й сестри.
Про це повідомили представники ліцею №1 у Facebook.
Останній дзвоник на кладовищі
"День останнього дзвоника, який мав би бути сповнений радості, обіймів, сліз щастя й прощання зі школою, перетворився на день тиші, скорботи й глибокого болю", — йдеться у повідомленні.
Випускники школи після останнього уроку поїхали на кладовище до свого однокласника Романа, а також його молодшого брата Станіслава і сестри Тамари, які загинули внаслідок російської атаки 25 травня.
"Вони привезли туди іграшки, листівки… і навіть шматочки торта, бо вчора у Тамари мав бути день народження. Але тепер замість кульок — свічки пам’яті, замість привітань — сльози...", — зазначили в ліцеї.
Так, класний керівник класу провела для них останній дзвоник прямо на кладовищі.
Нагадаємо, внаслідок масованої атаки на Україну на Житомирщині загинули троє дітей з однієї сім'ї.
Крім того, через ворожий обстріл постраждали ще десять людей в області.
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