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На Житомирщине выпускники провели последний звонок на кладбище

31 мая 2025 12:08
Евгения Брюховецкая - редактор
В Коростышеве дети пришли на последний звонок на кладбище
Выпускники на кладбище. Фото: Facebook/Лицей №1
Евгения Брюховецкая - редактор

В городе Коростышев Житомирской области выпускники лицея на последний звонок пришли на кладбище. Дети принесли цветы и игрушки на могилу своего одноклассника Романа и его брата и сестры.

Об этом сообщили представители лицея №1 в Facebook.

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Последний звонок на кладбище

"День последнего звонка, который должен был бы быть полон радости, объятий, слез счастья и прощания со школой, превратился в день тишины, скорби и глубокой боли", — говорится в сообщении.

Выпускники школы после последнего урока поехали на кладбище к своему однокласснику Роману, а также его младшему брату Станиславу и сестре Тамаре, которые погибли в результате российской атаки 25 мая.

Діти провели останній дзвоник на могилах своїх однокласників у Коростишеві
Погибшие дети. Фото: Facebook/Лицей №1

"Они привезли туда игрушки, открытки... и даже кусочки торта, потому что вчера у Тамары должен был быть день рождения. Но теперь вместо шариков — свечи памяти, вместо поздравлений — слезы...", — отметили в лицее.

Так, классный руководитель класа провела для них последний звонок прямо на кладбище.

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Скриншот поста лицея №1

Напомним, в результате массированной атаки на Украину на Житомирщине погибли трое детей из одной семьи.

Кроме того, из-за вражеского обстрела пострадали еще десять человек в области.

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