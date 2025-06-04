В Украине 4 июня чтят память детей, погибших из-за агрессии РФ

Игрушка под завалами уничтоженного дома. Фото: ГСЧС

Ежегодно в Украине 4 июня День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Его ввели в 2021 году.

Новини.LIVE рассказывают о памятном дне.

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День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины

День памяти был введен для чествования памяти детей, погибших в результате войны с 2014 года.

Известно, что 7 апреля 2021 года в Верховную Раду Украины подали постановление "О чествовании памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". А 1 июня 308 народных депутатов Украины проголосовали "за".

Текст постановления:

Верховная Рада Украины постановляет:

1. Установить в Украине День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, который отмечать ежегодно 4 июня.

2. Рекомендовать Кабинету Министров Украины, местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления разработать и утвердить планы мероприятий по чествованию на государственном и местном уровнях памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Постановление. Фото: скриншот

В Украине 4 июня 2021 года впервые на государственном уровне отметили День памяти детей, погибших из-за вооруженной агрессии Российской Федерации.

Сколько детей погибли в результате войны

В Офисе генпрокурора 26 мая сообщили, что 630 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии России.

"Более 2 590 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 26 мая 2025 года по официальной информации ювенальных прокуроров 630 детей погибли и более 1 960 получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Больше всего пострадали дети в таких областях:

Донецкой — 645;

Харьковской — 492;

Херсонской — 208;

Днепропетровской — 242;

Киевской — 146;

Запорожской — 181;

Николаевской — 119;

Сумской — 139.

Пост Офиса генпрокурора. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 25 мая российские оккупанты атаковали Житомирскую область. В результате обстрела погибли трое детей из одной семьи.

А 31 мая выпускники лицея пришли на кладбище. Они принесли цветы и игрушки на могилу одноклассника и его брата и сестры.