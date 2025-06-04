В Украине 4 июня чтят память детей, погибших из-за агрессии РФ

В Украине чтят память детей, погибших из-за войны
Ежегодно в Украине 4 июня День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Его ввели в 2021 году.
Новини.LIVE рассказывают о памятном дне.
День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины
День памяти был введен для чествования памяти детей, погибших в результате войны с 2014 года.
Известно, что 7 апреля 2021 года в Верховную Раду Украины подали постановление "О чествовании памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины". А 1 июня 308 народных депутатов Украины проголосовали "за".
Текст постановления:
Верховная Рада Украины постановляет:
1. Установить в Украине День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, который отмечать ежегодно 4 июня.
2. Рекомендовать Кабинету Министров Украины, местным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления разработать и утвердить планы мероприятий по чествованию на государственном и местном уровнях памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики.
4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
В Украине 4 июня 2021 года впервые на государственном уровне отметили День памяти детей, погибших из-за вооруженной агрессии Российской Федерации.
Сколько детей погибли в результате войны
В Офисе генпрокурора 26 мая сообщили, что 630 детей погибли в Украине в результате вооруженной агрессии России.
"Более 2 590 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ. По состоянию на утро 26 мая 2025 года по официальной информации ювенальных прокуроров 630 детей погибли и более 1 960 получили ранения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.
Больше всего пострадали дети в таких областях:
- Донецкой — 645;
- Харьковской — 492;
- Херсонской — 208;
- Днепропетровской — 242;
- Киевской — 146;
- Запорожской — 181;
- Николаевской — 119;
- Сумской — 139.
Напомним, в ночь на 25 мая российские оккупанты атаковали Житомирскую область. В результате обстрела погибли трое детей из одной семьи.
А 31 мая выпускники лицея пришли на кладбище. Они принесли цветы и игрушки на могилу одноклассника и его брата и сестры.
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