Зеленский призвал мир не прощать России убитых детей в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский несет игрушку на площадку в Кривом Роге, где погибли дети. Фото архивное: ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к мировому сообществу в связи с Днем памяти детей, погибших в результате войны, который в Украине отмечают 4 июня. В своем обращении глава государства подчеркнул, что жизни многих мальчиков и девочек оборвались из-за российской агрессии, которая продолжается уже годами.

Об этом президент сообщил на своем канале в Telegram.

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По словам президента, окончательное количество погибших до сих пор неизвестно.

"Сегодня мы еще не знаем точного количества погибших, потому что не имеем доступа к временно оккупированным территориям. Это еще придется установить, сколько убитых Россией взрослых и детей похоронены в массовых могилах возле Мариуполя и других уничтоженных россиянами наших городов и сел", — говорится в сообщении Зеленского.

Президент подчеркнул, что мир не имеет права забыть об этой боли, а тем более — простить России. Он призвал к настоящей международной солидарности, которая должна быть направлена на привлечение агрессора к ответственности.

"В память о каждом убитом ребенке, в память о каждой разрушенной человеческой жизни должна быть реальная солидарность мира — всех в Европе, всех в Америке, всех в других частях мира — ради того, чтобы Россия отвечала за содеянное и была вынуждена вернуть Украине и украинцам украденный мир", — подытожил Зеленский.

Напомним, в Одессе провели акцию памяти убитых Россией детей 4 июня.

Добавим, что День памяти детей ввели в 2021 году. По последним подсчетам наибольшее количество пострадавших детей от военной агрессии России зафиксировано в Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

Несколько дней назад, в ночь на 25 мая, российские войска убили ракетой трех детей на Житомирщине.