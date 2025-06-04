Владимир и Елена Зеленские почтили память погибших детей в результате агрессии РФ

Президент Украины Владимир Зеленский и Первая леди Елена Зеленская. Фото: ОП

В Украине в среду, 4 июня, День памяти украинских детей, погибших из-за российской агрессии. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память детей, убитых оккупантами.

Об этом украинский лидер написал в Telegram.

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День памяти погибших детей

"Каждый год в этот день мы чтим память детей, убитых из-за российской агрессии. Но мысли о каждом и каждой с нами каждый день. Каждый убитый ребенок — это несправедливость, которая не имеет оправдания", — отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Чествование памяти детей: Фото: ОП

Первая леди Елена Зеленская. Фото: ОП

Он отметил, что Россия отобрала тысячи жизней, среди которых дети, поэтому враг должен ответить за каждое украденное детство. Зеленский убежден, что зло должно быть наказано, чтобы из-за войны больше никогда не гибли дети.

Супруги Зеленские. Фото: ОП

Детские игрушки. Фото: ОП

"Светлая память каждой жизни, которая не успела начаться. Светлая память всем деткам, которых убила Россия", — добавил он.

Скриншот поста Зеленского

Ранее Новини.LIVE рассказали о том, как в Украине чтят память погибших детей в результате агрессии РФ.

А в центре Одессы прошла акция памяти убитых детей из-за полномасштабного вторжения оккупантов.