Владимир и Елена Зеленские почтили память погибших детей в результате агрессии РФ

Супруги Зеленские почтили память детей, которых убила РФ — фото
В Украине в среду, 4 июня, День памяти украинских детей, погибших из-за российской агрессии. Президент Украины Владимир Зеленский почтил память детей, убитых оккупантами.
Об этом украинский лидер написал в Telegram.
День памяти погибших детей
"Каждый год в этот день мы чтим память детей, убитых из-за российской агрессии. Но мысли о каждом и каждой с нами каждый день. Каждый убитый ребенок — это несправедливость, которая не имеет оправдания", — отметил президент.
Он отметил, что Россия отобрала тысячи жизней, среди которых дети, поэтому враг должен ответить за каждое украденное детство. Зеленский убежден, что зло должно быть наказано, чтобы из-за войны больше никогда не гибли дети.
"Светлая память каждой жизни, которая не успела начаться. Светлая память всем деткам, которых убила Россия", — добавил он.
Ранее Новини.LIVE рассказали о том, как в Украине чтят память погибших детей в результате агрессии РФ.
А в центре Одессы прошла акция памяти убитых детей из-за полномасштабного вторжения оккупантов.
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