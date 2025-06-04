Зеленский анонсировал новый обмен пленными с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 4 июня, заявил о подготовке нового обмена пленными с Россией. По его словам, он состоится уже в следующие выходные.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Новый обмен пленными

Во время пресс-конференции Зеленский заявил журналистам, что в следующую субботу и воскресенье 7-8 июня ожидается новый обмен пленными с российской стороной — там заявили о готовности вернуть 500 военных. В то же время пока Украина еще не получила списки с именами.

После этого, вероятно, состоится обмен телами павших военных. Как отметил президент Украины, для завершения идентификации нужно время. По его словам, украинская сторона имеет документы, которые свидетельствуют, что Россия идентифицировала до 20% всех тел.

"Мы не шутим с нашими военными и павшими. Это очень важно, чтобы мы получили тела украинцев, а не россиян, от которых они хотят избавиться, потому что уже был пример. Поэтому после обмена наша позиция — начнется подготовка над подготовкой обмена телами. Опять же из-за технически важных вещей, мы считаем, что в таком порядке должно это быть", — сказал он.

Напомним, во время второго раунда переговоров в Стамбуле Украина и Россия договорились о новом обмене пленными с Россией.

А по словам нардепа, около 6000 тел погибших защитников пока не включили в официальные данные о потерях.