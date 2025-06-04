Переговори у Стамбулі — Зеленський назвав їх беззмістовними і чекає на розмову з Путіним

Президент України Володимир Зеленський. Фото: BNS

Президент України Володимир Зеленський заявив, що продовження дипломатичних зустрічей у Стамбулі на технічному рівні, який не дає жодних результатів, є беззмістовним. Російська сторона чітко дала зрозуміти, що питання припинення вогню не може вирішувати поточний склад делегації — це компетенція лідерів держав.

Таку заяву глава держави зробив на пресконференції у середу, 4 червня.

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Зеленський зазначив, що продовжувати дипломатичні зустрічі у Стамбулі на рівні, який нічого не вирішує, — беззмістовно. Росіяни готові до обмінів, бо це їм потрібно, а що стосується питання припинення вогню, то вони визнають, що його повинні вирішувати лідери.

"На мою думку, обміни йдуть і повинні йти. Рускі не готові на припинення вогню. Принаймні, той рівень делегації не готовий це вирішити. І вони вважають, що це питання лідерів. Вони самі про це нам сказали, що питання припинення вогню — іншого рівня", — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна готова до прямої зустрічі з російським керівництвом і пропонує оголосити режим припинення вогню до початку таких переговорів.

"Ми пропонуємо Росії припинення вогню до зустрічі лідерів. Зустріч — на вибір рускіх: це може бути Стамбул, Ватикан, Швейцарія. Ми пропонуємо зустріч з понеділка в будь-який день", — підкреслив він.

Зеленський пояснив, що таке припинення вогню буде тимчасовим і залежатиме від результатів перемовин.

"Чому припинення вогню до зустрічі лідерів? Ми зустрінемось. Якщо немає жодного порозуміння, якщо немає бажання і поглядів, як це завершити, то припинення вогню закінчиться цього ж дня. Якщо ми побачимо, що можемо продовжувати діалог і готові до відповідних кроків деескалації, то ми продовжуємо. Режим припинення вогню з американським моніторингом, з американськими гарантіями посередництва", — додав він.

Нагадаємо, під час останнього раунду переговорів у Стамбулі 2 червня російська сторона передала українській делегації меморандум, у якому виклала свої умови для припинення війни. Президент Володимир Зеленський прокоментував цю ініціативу, озвучивши свою позицію щодо запропонованих умов.