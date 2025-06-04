Зеленський прокоментував мирний "меморандум" РФ - що відомо

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Під час останніх переговорів у Стамбулі російська делегація представила меморандум із умовами припинення війни в України. Президент Володимир Зеленський висловив свою думку щодо цього.

Про це український лідер заявив на пресконференції із журналістами у середу, 4 червня.

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Зеленський заявив, що документ, який російська сторона не передала до запланованої зустрічі, фактично є ультиматумом, а не меморандумом порозуміння.

"На мій погляд, і він збігається з тим, що ми думали ще до зустрічі, — те, що документ не був переданий заздалегідь, цілком логічно. Росіяни розуміли: це ультиматум, і він не буде сприйнятий ні українською стороною, ні кимось іншим серйозно", — сказав глава держави.

За словами Зеленського, справжній меморандум порозуміння передбачає участь обох сторін, а не односторонні вимоги. Саме тому цей документ не можна назвати меморандумом.

"Це ультиматум російської сторони до нас. І, я вважаю, вони не передали його, бо знали: якщо зміст документа стане публічним, Україна матиме повне право не приїхати на зустріч", — наголосив президент.

На його думку, мета такої тактики Кремля — не досягнення миру, а навпаки — продовження ескалації.

"Це не про вищий рівень дипломатії — це про бажання зірвати діалог", — додав український лідер.

Нагадаємо, що 2 червня у Стамбулі відбулися мирні переговори між делегаціями Росії та України. Одним із найважливіших питань, що обговорювалися, стало звільнення українських військовополонених, а також повернення до України дітей, яких було насильно депортовано до Росії.

Ще до зустрічі російська сторона мала передати на розгляд свій меморандум. Однак вони не зробили цього. При цьому Україна прибула на зустріч попри відсутній меморандум РФ.