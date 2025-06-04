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Это ультиматум — Зеленский оценил мирный "меморандум" РФ

4 июня 2025 16:37
Анастасия Писаненко - редактор
Зеленский прокомментировал мирный "меморандум" РФ - что известно
Владимир Зеленский. Фото: Reuters
Анастасия Писаненко - редактор

Во время последних переговоров в Стамбуле российская делегация представила меморандум с условиями прекращения войны в Украине. Президент Владимир Зеленский высказал свое мнение по этому поводу.

Об этом украинский лидер заявил на пресс-конференции с журналистами в среду, 4 июня.

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Зеленский заявил, что документ, который российская сторона не передала до запланированной встречи, фактически является ультиматумом, а не меморандумом взаимопонимания.

"На мой взгляд, и он совпадает с тем, что мы думали еще до встречи, — то, что документ не был передан заранее, вполне логично. Россияне понимали: это ультиматум, и он не будет воспринят ни украинской стороной, ни кем-то другим серьезно", — сказал глава государства.

По словам Зеленского, настоящий меморандум взаимопонимания предусматривает участие обеих сторон, а не односторонние требования. Именно поэтому этот документ нельзя назвать меморандумом.

"Это ультиматум российской стороны к нам. И, я считаю, они не передали его, потому что знали: если содержание документа станет публичным, Украина будет иметь полное право не приехать на встречу", — подчеркнул Президент.

По его мнению, цель такой тактики Кремля — не достижение мира, а наоборот - продолжение эскалации.

"Это не о высшем уровне дипломатии, это о желании сорвать диалог", — добавил украинский лидер.

Напомним, что 2 июня в Стамбуле состоялись мирные переговоры между делегациями России и Украины. Одним из важнейших вопросов, которые обсуждались, стало освобождение украинских военнопленных, а также возвращение в Украину детей, которые были насильно депортированы в Россию.

Еще до встречи российская сторона должна была передать на рассмотрение свой меморандум. Однако они не сделали этого. При этом Украина прибыла на встречу несмотря на отсутствующий меморандум РФ.

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