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Зеленский заявил о бессодержательности переговоров в Стамбуле

4 июня 2025 16:58
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Переговоры в Стамбуле - Зеленский назвал их бессодержательными и ждет разговора с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: BNS
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что продолжение дипломатических встреч в Стамбуле на техническом уровне, который не дает никаких результатов, является бессмысленным. Российская сторона четко дала понять, что вопрос прекращения огня не может решать текущий состав делегации — это компетенция лидеров государств.

Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции в среду, 4 июня.

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Прекращение огня и переговоры

Зеленский отметил, что продолжать дипломатические встречи в Стамбуле на уровне, который ничего не решает — бессмысленно. Россияне готовы к обменам, потому что это им нужно, а что касается вопроса прекращения огня, то они признают, что его должны решать лидеры.

"По моему мнению, обмены идут и должны идти. Русские не готовы на прекращение огня. По крайней мере, тот уровень делегации не готов это решить. И они считают, что это вопрос лидеров. Они сами об этом нам сказали, что вопрос прекращения огня - другого уровня", — заявил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Украина готова к прямой встрече с российским руководством и предлагает объявить режим прекращения огня до начала таких переговоров.

"Мы предлагаем России прекращение огня до встречи лидеров. Встреча - на выбор русских: это может быть Стамбул, Ватикан, Швейцария. Мы предлагаем встречу с понедельника в любой день", — отметил он.

Зеленский пояснил, что такое прекращение огня будет временным и будет зависеть от результатов переговоров.

"Почему прекращение огня до встречи лидеров? Мы встретимся. Если нет никакого понимания, если нет желания и взглядов, как это завершить, то прекращение огня закончится в этот же день. Если мы увидим, что можем продолжать диалог и готовы к соответствующим шагам деэскалации, то мы продолжаем. Режим прекращения огня с американским мониторингом, с американскими гарантиями посредничества", — добавил он.

Напомним, во время последнего раунда переговоров в Стамбуле 2 июня российская сторона передала украинской делегации меморандум, в котором изложила свои условия для прекращения войны. Президент Владимир Зеленский прокомментировал эту инициативу, озвучив свою позицию относительно предложенных условий.

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