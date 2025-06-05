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В Брюсселе стартует встреча министров обороны стран НАТО

5 июня 2025 09:16
Аркадий Пастула - Редактор
В Брюсселе 5 июня стартовала встреча министров обороны НАТО
Флаги. Фото: Новини.LIVE
Аркадий Пастула - Редактор

В Брюсселе в четверг, 5 июня, начинается встреча министров обороны стран НАТО. Первым прибудет генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

На месте события работает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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На мероприятие будут прибывать министры стран НАТО, которые будут делать заявления.

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Флаги. Фото: Новини.LIVE

В частности, в Брюссель приехали представители таких стран:

  • Великобритания;
  • Франция;
  • Швеция;
  • Эстония;
  • Канада;
  • Германия;
  • Греция;
  • Люксембург;
  • Литва;
  • Финляндия.

В частности, глава Минобороны Британии Джон Гили сообщил, что будет обсуждать с коллегами Стратегический оборонный обзор, который представило правительство его страны.

Во встрече примет участие и глава Пентагона Пит Хегсет. Во время выступления он планирует озвучить обращение, сосредоточенное на инициативе Дональда Трампа относительно обязательства стран-членов НАТО направлять 5% ВВП на оборону и переориентации Альянса на задачи коллективной защиты и сдерживания угроз.

Напомним, 5 июня министр обороны Украины Рустем Умеров планирует принять участие в заседании совета НАТО-Украина.

А 4 июня украинский лидер Владимир Зеленский выступил на заседании "Рамштайн". Он принял участие в онлайн-формате.

Франция Великобритания НАТО Швеция Марк Рютте Брюссель
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