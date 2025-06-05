В Брюсселе 5 июня стартовала встреча министров обороны НАТО

В Брюсселе стартует встреча министров обороны стран НАТО
В Брюсселе в четверг, 5 июня, начинается встреча министров обороны стран НАТО. Первым прибудет генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.
На месте события работает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.
Встреча министров обороны стран НАТО
На мероприятие будут прибывать министры стран НАТО, которые будут делать заявления.
В частности, в Брюссель приехали представители таких стран:
- Великобритания;
- Франция;
- Швеция;
- Эстония;
- Канада;
- Германия;
- Греция;
- Люксембург;
- Литва;
- Финляндия.
В частности, глава Минобороны Британии Джон Гили сообщил, что будет обсуждать с коллегами Стратегический оборонный обзор, который представило правительство его страны.
Во встрече примет участие и глава Пентагона Пит Хегсет. Во время выступления он планирует озвучить обращение, сосредоточенное на инициативе Дональда Трампа относительно обязательства стран-членов НАТО направлять 5% ВВП на оборону и переориентации Альянса на задачи коллективной защиты и сдерживания угроз.
Напомним, 5 июня министр обороны Украины Рустем Умеров планирует принять участие в заседании совета НАТО-Украина.
А 4 июня украинский лидер Владимир Зеленский выступил на заседании "Рамштайн". Он принял участие в онлайн-формате.
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