В Брюсселе 5 июня стартовала встреча министров обороны НАТО

Флаги. Фото: Новини.LIVE

В Брюсселе в четверг, 5 июня, начинается встреча министров обороны стран НАТО. Первым прибудет генеральный секретарь Альянса Марк Рютте.

На месте события работает корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Встреча министров обороны стран НАТО

На мероприятие будут прибывать министры стран НАТО, которые будут делать заявления.

Флаги. Фото: Новини.LIVE

В частности, в Брюссель приехали представители таких стран:

Великобритания;

Франция;

Швеция;

Эстония;

Канада;

Германия;

Греция;

Люксембург;

Литва;

Финляндия.

В частности, глава Минобороны Британии Джон Гили сообщил, что будет обсуждать с коллегами Стратегический оборонный обзор, который представило правительство его страны.

Во встрече примет участие и глава Пентагона Пит Хегсет. Во время выступления он планирует озвучить обращение, сосредоточенное на инициативе Дональда Трампа относительно обязательства стран-членов НАТО направлять 5% ВВП на оборону и переориентации Альянса на задачи коллективной защиты и сдерживания угроз.

Напомним, 5 июня министр обороны Украины Рустем Умеров планирует принять участие в заседании совета НАТО-Украина.

А 4 июня украинский лидер Владимир Зеленский выступил на заседании "Рамштайн". Он принял участие в онлайн-формате.