Засідання ради НАТО-Україна - Умєров буде присутній

Рустем Умєров. Фото: скриншот

Міністр закордонних справ України Рустем Умєров планує взяти участь у засіданні ради НАТО-Україна на рівні міністрів. Воно відбудеться завтра, 5 червня.

Про це Умєров повідомив під час пресконференції після засідання "Рамштайн" у Брюсселі у середу, 4 червня.

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"Завтра українська рада збереться на міністерському рівні. Я планую бути відсутнім", — сказав він.

Водночас Умєров зазначив, що не може наразі коментувати свою можливу участь у саміті НАТО.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 червня, у Брюсселі пройшло засідання "Рамштайн". Рустем Умєров розкрив, які пакети допомоги передали партнери Україні.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський провів серію ключових міжнародних зустрічей та розкрив підсумки переговорів. Окрім цього, він долучився до чергового засідання у форматі "Рамштайн".